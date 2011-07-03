هدف اصلی حکم دادگاه حریری ایجاد جنگ داخلی در لبنان است

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صدور حکم دادگاه تروررفیق حریری و محکومیت برخی اعضای حزب‌الله گفت: هدف اصلی این دادگاه ایجاد جنگ داخلی است که با محوریت آمریکا دنبال می شود.از سوی دیگر آمریکا با هزینه های هنگفتی که خرج کرده است قاضی این دادگاه را در اختیار خود گرفته تا بدین وسیله حزب الله را متهم کنند.

وی با اشاره به امنیت حاکم بر کشور لبنان به دنبال تشکیل دولت میقاتی گفت: مردم باید آگاه باشند تا موقعیت امن موجود تبدیل به بحران نشود.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی وحدت و اتحاد در لبنان را امری ضروری دانست و افزود: مردم لبنان و کشورهای منطقه باید کاملا مراقب بوده و نگذارند دشمن با بکارگیری ترفندهای مختلف بین شان رخنه کند.

حکم دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، روز پنج شنبه 9 تیرماه به دادستان کل این کشور تسلیم شد. ادعا شده است که برخی متهمان این پرونده از اعضای حزب‌الله لبنان هستند.

