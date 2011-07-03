تبلیغات منفی غربیها علیه چاوز/ کمیسیون مشترک ایران و ونزوئلا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید بلاسکز" در یک نشست خبری به مناسبت دویستمین سالگرد استقلال ونزوئلا گفت : تمام نمایندگان سیاسی در خارج از کشور دویستمین سالگرد استقلال ونزوئلا را جشن می گیرند و سفارت نیز مراسم خاصی را در نظر گرفته است که از جمله این مراسم می توان به ادای احترام به مجسمه بولیوار در پارک گفتگو و مراسمی با حضور دیپلماتها در سفارت ونزوئلا اشاره کرد. آذربایجان و ترکمنستان نیز مراسمی را در این راستا برگزار می کنند.

وی درباره سلامتی "هوگو چاوز" و دو عمل جراحی رئیس جموری ونزوئلا گفت : از چهارم ژوئن تاکنون خبرهایی در رابطه با وضعیت جسمانی رئیس جمهوری ونزوئلا مخابره شده و چاوز هم اکنون دوران نقاهت خود را می گذراند.

سفیر ونزوئلا در تهران افزود: چاوز همچنین جمعه گذشته توضیحاتی را در رابطه با سلامتی خود داد، اما گروه های مخالف اعلام می کنند چاوز فوت کرده و به تبلیغات منفی در این زمینه دست می زنند، اما تومور سرطانی رئیس جمهوری ونزوئلا صد در صد از بین رفته و وضعیت جسمانی چاوز رو به بهبودی است.

سفیر ونزوئلا تاکید کرد: چاوز هیچ وقت نقش خود را به عنوان رهبر ونزوئلا و جلسات کاری اش ترک نمی کند و همچنان به اداره کشور مشغول است و تمام حمایتها نشان دهنده علاقه مردم ونزوئلا به بازگشت چاوز به قدرت است.

وی افزود: روسای کشورهای آمریکای لاتین پنجم جولای با هدف نزدیک شدن کشورهای منطقه و بزرگداشت دویستمین سالگرد استقلال ونزوئلا و نشان دادن اتحاد خود به چاوز در کارائیب گردهم می آیند.

دیوید بلاسکز اظهار داشت : محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر پیگیر وضعیت سلامتی هوگو چاوز بوده و پیش بینی می شود که "اوو مورالز" رئیس جمهوری بولیوی در روزهای آتی با رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کند.

سفیر ونزوئلا درباره سفر مقامات ایرانی به ونزوئلا و بالعکس گفت : هفتمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی میان ایران و ونزوئلا تا پایان سال میلادی برگزار می شود، اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست و اوایل سپتامبر مشخص خواهد شد.

وی افزود: ممکن است وزیر علوم ونزوئلا و احتمالا وزیر صنایع یا مسئول وزارت صنایع ایران از روسای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی باشند. این جلسه پیشتر در ایران برگزار شده بود، اما این بار ونزوئلا میزبان آن است.

وی در ادامه به تبلیغ منفی برخی از رسانه های خارجی درباره وضعیت سلامتی چاوز اشاره کرد و گفت : کشورهای غربی درصدد ایجاد رعب و وحشت میان کشورهایی هستند که رابطه دوستانه ای با ونزوئلا دارند و می خواهند واقعیتها را برعکس نشان دهند و تظاهر می کنند که چاوز توانایی اداره کشور را ندارد و باید جانشینی وی را انتخاب کرد، اما همانطور که تلویزیون ونزوئلا نشان داد چاوز در وضعیت مساعد جسمانی قرار دارد و به زودی به کشور باز می گردد.

وی درباره راه حل های ونزوئلا پس از تحریم شرکت نفتی خود توسط آمریکا اظهار داشت :هیچ وقت ونزوئلا از قطع روابط با آمریکا سخن نگفته و این کشور هنوز سفیر خود را در ونزوئلا نگاه داشته و روابط واشنگتن-کاراکاس درهمان سطح باقی می ماند.

هفتمین کمیسیون مشترک ایران و ونزوئلا تا پایان سال میلادی برگزار می شود اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست و اوایل سپتامبر مشخص خواهد شد.

سفیر ونزوئلا افزود: همیشه شاهد چنین حملاتی از سوی آمریکا علیه ونزوئلا بودیم، اما خواستار احترام، تساوی و خودداری کشورهای غربی از دخالت در امور داخلی ونزوئلا هستیم زیرا کشوری مستقل بوده و کشوری این حق را ندارد که به ما بگوید چه کار کنیم. وزیر نفت ونزوئلا نیز تحریم های آمریکا را بررسی می کند تا به راه حلی مناسب دست یابد.

وی با اشاره به بزرگداشت دویستمین سالگرد استقلال ونزوئلا در روز 14 تیر ماه گفت : تمام آزادیخواهان 13 سال برای برقراری عدالت در دنیا جنگیدند و نیمی از مردم جان خود را از دست دادند و این جنگ آزادی خواهانه بوده است.

سفیر ونزوئلا در پاسخ به پرسشی درباره امکان توافق با ایران در زمینه تبادل اورانیوم اظهار داشت: ونزوئلا تنها دارای منابع اورانیوم است نه فروشنده و تولید کننده آن.