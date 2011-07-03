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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

صلاحی:

90 درصد صنایع خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است

90 درصد صنایع خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: 90 درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است، به طوری که استان در سال گذشته رتبه دوم جذب سرمایه گذاری صنعتی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خراسان رضوی در سال 89 با جذب سرمایه هزار و 470 میلیارد تومانی رتبه دوم جذب سرمایه‌گذاری صنعتی را پس از تهران به دست آورد.

وی با اشاره به حضور پررنگ بخش خصوصی در استان گفت: استان نه ‌تنها در بخش خصوصی صنعت و معدن بلکه در بخش کشاورزی خصوصی هم در کشور پیشتاز است.

وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی در کنار حمایت‌های بخش دولتی و مسئولان اجرایی در استان با همه توان در راستای رشد و توسعه صنعت و معدن در صحنه حاضر شده است.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی در ارتباط با میزان صادرات استان در سال 89 گفت: میزان ارزش صادراتی استان در سال گذشته نسبت به سال 88 به لحاظ ارزشی و وزنی به‌ ترتیب 39 و 45 درصد افزایش داشته است.

وی در پایان با بیان اینکه میانگین کارایی بنگاه های اقتصادی کشور 5 و نیم ساعت است، تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد و با افزایش سرمایه در گردش، میزان کارایی بنگاه‌های اقتصادی کشور بهبود یابد.
 

کد مطلب 1350161

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