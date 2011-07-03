90 درصد صنایع خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خراسان رضوی در سال 89 با جذب سرمایه هزار و 470 میلیارد تومانی رتبه دوم جذب سرمایهگذاری صنعتی را پس از تهران به دست آورد.
وی با اشاره به حضور پررنگ بخش خصوصی در استان گفت: استان نه تنها در بخش خصوصی صنعت و معدن بلکه در بخش کشاورزی خصوصی هم در کشور پیشتاز است.
وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی در کنار حمایتهای بخش دولتی و مسئولان اجرایی در استان با همه توان در راستای رشد و توسعه صنعت و معدن در صحنه حاضر شده است.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی در ارتباط با میزان صادرات استان در سال 89 گفت: میزان ارزش صادراتی استان در سال گذشته نسبت به سال 88 به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 39 و 45 درصد افزایش داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه میانگین کارایی بنگاه های اقتصادی کشور 5 و نیم ساعت است، تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریعتر منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد و با افزایش سرمایه در گردش، میزان کارایی بنگاههای اقتصادی کشور بهبود یابد.
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