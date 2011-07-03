مداحان اهل بیت به ترویج شعائر الهی در جامعه بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله سرلکیان با تاکید براین مهم در دومین جلسه کانون مداحان استان مرکزی گفت: ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام از شعائر الهی است و مداحان باید با توجه به نقش اجتماعی خود در جامعه نسبت به ترویج شعائر الهی دربین آحاد مختلف مردم تلاش کنند.

وی ادامه داد: مداحان باید با استفاده از اشعار پر محتوا ضمن تبیین جایگاه ولایت فقیه برای اقشار مختلف مردم حمایت از ولی فقیه را در جامعه تبلیغ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ارتقا سطح آگاهی مداحان از ضروریات اجتناب ناپذیر است چرا که این مهم بستر ارتقا سطح آگاهی و معرفتی جامعه را میز فراهم می کند.

وی بیان داشت: کانون مداحان استان مرکزی باید با برگزاری دوره های بازآموزی ویژه مداحان به ارتقا سطح آگاهی مداحان استان بپردازند.