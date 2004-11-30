توزيع 220 هزار نسخه كتاب زلزله

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، اين كتاب كه در سطح وسيعي از مناطق 22 گانه شهر تهران توزيع شده است، حاوي نكات و اطلاعات عمومي مفيدي در زمينه شناسايي حركات زمين، لرزه خيزي ايران و تهران، چگونگي چينش وسايل خانه، مقاوم سازي ساختمان ها و اقدامات ضروري قبل و بعد از زلزله مي باشد.

بر اساس همين گزارش ، توزيع اين كتاب به درب منازل شهروندان با هماهنگي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با واحدهاي روابط عمومي و ستادهاي مديريت بحران مناطق 22گانه شهرداري تهران اجرا شد.

شايان ذكر است توزيع اين كتاب از مناطق جنوبي و آسيب پذير در مقابل زلزله آغاز شد. ضمن اينكه توزيع 220 هزار نسخه از اين كتاب در مرحله نخست پيش بيني شده و چاپ مجدد و توزيع دوباره آن در بين شهروندان ادامه خواهد داشت.