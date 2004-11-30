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۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۰:۴۸

با هدف آمادگي شهروندان تهراني صورت گرفت

توزيع 220 هزار نسخه كتاب زلزله

شوراي اسلامي شهر تهران با همكاري سازمان مديريت بحران شهر تهران اقدام به توزيع رايگان220 هزار نسخه كتاب " آمادگي در برابر زلزله " در بين شهروندان تهراني نمود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، اين كتاب كه در سطح وسيعي از مناطق 22 گانه شهر تهران توزيع شده است، حاوي نكات و اطلاعات عمومي مفيدي در زمينه شناسايي حركات زمين، لرزه خيزي ايران و تهران، چگونگي چينش وسايل خانه، مقاوم سازي ساختمان ها و اقدامات ضروري قبل و بعد از زلزله مي باشد.

بر اساس همين گزارش ، توزيع اين كتاب به درب منازل شهروندان با هماهنگي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با واحدهاي روابط عمومي و ستادهاي مديريت بحران مناطق 22گانه شهرداري تهران اجرا شد.

شايان ذكر است توزيع اين كتاب از مناطق جنوبي و آسيب پذير در مقابل زلزله آغاز شد. ضمن اينكه توزيع 220 هزار نسخه از اين كتاب در مرحله نخست پيش بيني شده و چاپ مجدد و توزيع دوباره آن در بين شهروندان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 135017

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