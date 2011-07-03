ناگفته ها به روایت تصویر؛ داماد "بازیگوش" و پرواز را به خاطر بسپار

نخستین تصویر امروز مربوط به دیدار ولیعهد تازه داماد انگلیس با جمعی از هواداران خود در کانادا است.

ویلیام که چندی پیش ازدواج و هزینه های مراسم عروسی او سر و صدای زیادی به پا کرد در حال مصافحه با چند پیرزن کانادایی دیده می شود. هر چند خاندان سلطنتی انگلیس برای برخورد با مردم قوانین خاص خود را دارد، اما حالت ویلیام حکایت از آن دارد که وی توجه چندانی به این قوانین ندارد.

دومین تصویر امروز مربوط به طرفداران طرح ارسال کمکهای انسان دوستانه به غزه در قالب طرح کاروان آزادی دو است.

در این تصویر اعضای کشتی آمریکایی که قرار است از یونان به سمت غزه حرکت کند دیده می شوند.

سومین تصویر امروز که رسانه ها توجه چندانی به آن نشان نداده اند مربوط به لذت پرواز است.

در این تصویر یک گلادیدر در امتداد پرواز چند غاز در حال پرواز کردن است. این عکس در فرانسه تهیه شده است.

تصویر بعدی مربوط به تلاش هنرمندان فرانسوی برای ساختن تصویر اسب آبی بر روی یک ظرف شیشه ای است.

ساخت شیشه و بلور سختی های خاص خود را دارد و سازنده ها اغلب باید گرمای زیادی را برای تولید یک ظرف شیشه ای تحمل کنند.

و آخرین تصویر امروز مربوط به زیباییهای موجود در ورزش تنیس است.

در این تصویر "جو ویلفرد" برای مهار ضربه "نواک جوکویچ" در مسابقات ویمبلدون در انگلیس شیرجه ای تماشایی زده که البته این شیرجه بیشتر شبیه پرواز است.