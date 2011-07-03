رکوردهای بجا مانده عملیات کربلای 1 در تاریخ جنگ بی سابقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نقدی در ایلام با اشاره به ویژگی های عملیات کربلای 1 که منجر به آزاد سازی مهران شد، گفت: این عملیات برغم مغایرت با محاسبات نظامی و با کمتر از سی گردان نیرو به فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از سلاح و مهمات غنیمتی از خود دشمن رکوردهای از خود به جا گذاشت که در تاریخ جنگ بی سابقه بود .

وی اظهار داشت: مردم استان ایلام مایه فخر ملت ایران و مردمانی سلحشور هستند که در زمان دفاع مقدس و بدون حضور هیچ یگان نظامی سازمان یافته ای در منطقه تحت فرماندهی مرحوم آیت االله حیدری ایلامی و با سلاحهای معمولی در مقابل قوی ترین لشکر زرهی و پیاده مردانه ایستادند .

این مسئول افزود: اولین پیروزی و عملیات آفندی و پدافندی با ابتکار مردم همین استان در منطقه میمک رقم خورد .

وی عنوان کرد: همه پیروزیهای ما مدیون اتکاء به اسلام و پیروی از ولایت فقیه بود که امروزه هم آزادیخواهان دنیا با الگو قرار دادن نظام جمهوری اسلامی دست به قیام زده اند .

سردار نقدی بیان کرد: امروز نسل جوان ما با درس آموزی از افتخارات گذشته، آماده حماسه سازی های بزرگ در سطح منطقه و جهان است .

وی ادامه داد: اگر نسل دیروز با دست خالی با امکانات کم به میدان آمدند با هر دو ابرقدرت دوران درگیر شدند و افتخارات بزرگی برای ایران اسلامی آفریدند امروز نسل هایی از آن جوانان غیور در حال خلق حماسه های بزرگ هستند .

فرمانده بسیج مستضعفین کشور در پایان عنوان کرد: امروز عرصه جهاد، عرصه مبارزه و جهاد فرهنگی است که انشاءا... نسل جوان پرشورتر از نسل گذشته و با اعتماد و توکل به خدا در صحنه حضور یافته بگونه ای که آیندگان به آنها افتخار کنند .

استاندار ایلام گفت: فرهنگ دفاع مقدس دریای بیکران و ذخیره غنی مملو از ارزشهای انسانی که باید برای برقراری صلح و امنیت از این فرهنگ غنی بهره برد .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: ما باید با نگاه به رشادتها و مقاومتهای مردم استان در دوران دفاع مقدس قوت و نیرو بگیریم و با ایمان و اتکال به خداوند متعال برای ساخت کشور تلاش نمائیم .