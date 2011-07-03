محمد حنفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماهه اول سال جاری در کشتارگاه های دام استان تعداد 35 هزار و 947 راس دام سبک و سنگین و 112 نفر شتر تحت نظارت بازرسان بهداشتی دامپزشکی و ناظران شرعی، کشتار و وارد چرخه مصرف انسانی شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت مقدار چهار هزار و 175 کیلوگرم از لاشه دامهای کشتاری به علت مشکلات انگلی و بیماری ضبط و معدوم شده است.

حنفی گفت: در استان گلستان که دارای 9 واحد صنعتی فعال کشتارگاهی طیور است و در سه ماهه اول سال جاری تعداد شش میلیون و 819 هزار و 703 قطعه طیور با نظارت مسئولان فنی بهداشتی و ناظرین شرعی کشتار و به بازار مصرف عرضه شده است.

وی یادآور شد: با توجه به نظارت های مستمر دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان، مردم دغدغه ای در تأمین گوشت قرمز و سفید خود نداشته باشند.

دکتر حنفی با اشاره به نقش دامپزشکی درتامین بهداشت عمومی جامعه تصریح کرد: نظارت های بهداشتی دامپزشکی منحصر به کشتارگاه ها نبوده و پس از انتقال گوشت از کشتارگاه ها و توزیع آن درسطح شهرستان، اکیپ های سیار نظارت بهداشتی از مراکز عرضه گوشت وسایر فرآورده های خام دامی بازدید کرده تا فرآورده ها به شکل مطلوب و بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.