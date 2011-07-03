اظهارات تامل برانگیز وزیر خارجه مصر درباره ایران/ امنیت اعراب مهمتر است!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد العرابی در گفتگو با روزنامه الرای چاپ کویت اعلام کرد که بهبود روابط تهران و قاهره و نزدیک شدن به ایران هرگز در راستای آسیب رساندن به منافع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نخواهد بود و مصر به این مسئله اهتمام صد درصدی دارد.

وی درباره سرنوشت پرونده گاز مصر به رژیم صهیونیستی گفت : ما قطعا این پرونده را بازگشایی خواهیم کرد، اما اکنون توجه خود را به بازسازی نهادهای دیپلماتیک در داخل کشور معطوف کرده ایم و این مرحله زیاد به طول نخواهد انجامید. پس از گذشت این مرحله به پرونده مذکور رسیدگی و تمام حقایق را فاش خواهیم کرد.

وزیر خارجه مصر موضوع گاز و برق را برای مصر راهبردی دانست و اعلام کرد حساب و کتابهای مربوط به آن باید از نظر سیاسی و اقتصادی و طبق منافع ملی کشور دقیق باشد.

عرابی در بخش دیگر سخنان خود درباره صدور کیفرخواست از سوی دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری اظهار داشت : من معتقدم لبنان به خوبی درک می کند چه اتفاقاتی در منطقه رخ می دهد و این خود مصونیتی در برابر هر نوع اختلافات داخلی به شمار می رود.

وی افزود: موضوع فلسطین مسئله اصلی مصر و کشورهای عربی به شمار می رود و قاهره همواره از حقوق ملت فلسطین حمایت کرده است. طرف فلسطینی تاکنون پیشرفتی در روند صلح مشاهده نکرده است. من بر این باورم تغییرات استراتژیک فعلی در منطقه اقتضا می کند که روند صلح عادلانه محقق شود و این مسئله نباید با تاخیر همراه باشد.

محمد العرابی درباره روابط آمریکا و مصر در آینده گفت: روابط ما با آمریکا بسیار حائز اهمیت است و روابط 2 کشور مبتنی بر احترام، دوستی و منافع مشترک است.