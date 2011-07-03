به گزارش خبرنگار مهر، مستند تلویزیونی "زخم شاهو" با نگاهی کاوشگرانه به تاریخ کهن ورزش باستانی روستاهای استان کرمانشاه، خاطرات مردمان و فرهنگ و تمدن کهن دلیران آن دیار را بازگو می کند.

مستند تلویزیونی"زخم شاهو" تاریخ کهن ، تمدن و فرهنگ آداب و رسوم مردم روستاهای استان کرمانشاه را به قاب تصویر می کشد .

" زخم شاهو" به کارگردانی سیروس زارعی که در کارنامه خود فیلم مستند " صعود تاریخ" را دارد و تهیه کنندگی فرهنگ ظفری ، مخاطبان خود را به بازشناسی هویت تاریخی، قدمت فرهنگی و تمدن کهن استان کرمانشاه می برند.

عوامل این مستند تلویزیونی عبارتند از: کارگردان سیروس زارعی، تهیه کننده فرهنگ ظفری و تصویربردار سهراب آرمین.

مستند تلویزیونی"زخم شاهو" بعد از گذراندن پیش تولید ومراحل تصویربردار و سپری کردن تدوین و صداگذاری آماده پخش از سیمای زاگرس می شود.