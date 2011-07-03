به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل مجموعه اشعار سپید «اشرف ‌سرلک» است که از سوی واحد ادبیات و انتشارات اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و توسط انتشارات صاحب الزمان (عج) به چاپ رسیده است.

این کتاب در نوزدهمین نشست تخصصی نقد کتاب دفاع مقدس با حضور شاعران و نویسندگان و علاقمندان ادبیات پایداری با حضور سینا علی‌محمدی شاعر و منتقد ادبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علیمحمدی روزنامه نگار، منتقد و یکی از داروان کنگره شعر دفاع مقدس در سال‌های گذشته بود که تاکنون کتاب‌هایی همچون پاره خط، پشت خط و جهانی‌ترین تیتر دنیا از او منتشر شده است.

این نشست ساعت 17 روز سه‌شنبه 14 تیر در محل کتابخانه تخصصی دفاع مقدس فرهنگسرای شهید مهتدی واقع در میدان رازی ورامین برگزار می‌شود.