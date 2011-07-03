به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آیت الهی امروز یکشنبه در نشست خبری بازنگری سرفصل های علوم انسانی با اشاره به زمان اتمام بازنگری 38 رشته علوم انسانی در مقطع کارشناسی، خاطر نشان کرد: این 38 رشته اوائل شهریورماه بازنگری و از مهرماه 90 به دانشجویان ارائه می شود.

وی تاکید کرد: این سرفصل ها تنها در اختیار ورودی های مهرماه 90 قرار می گیرد و اصل در این سرفصل ها منابع درسی است نه جزواتی که استادان سرکلاسها به دانشجویان ارائه می هند.

به گفته آیت الهی، بهترین افرادی که می توانند بازنگری دروس علوم انسانی را انجام دهند استادان مدرس رشته های علوم انسانی هستند که از 100 دانشگاه کشور در بازنگری سرفصلها همکاری می کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه اطلاعات استادانی که در زمینه طرح، فعالیت دارند جمع آوری می شوند، اضافه کرد: تمهیدات اولیه برای جمع آوری اطلاعات استادانی که دروس علوم انسانی را بازنگری می کنند، اندیشیده و جلسات مستمر برای برنامه ریزی و پیگیری امور برگزار شد.

آیت الهی به معرفی اسامی رشته های مورد بازنگری پرداخت و گفت: این 38 رشته شامل حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش ‌شناسی، روزنامه ‌نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی می شود که بر این اساس 400 سر فصل جدید تا شهریورماه به وزارت علوم اعلام خواهد شد.