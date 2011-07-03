به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد : حمیدرضا ارشاد منش رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و حسین میر شفیع معاون ساخت و نگهداری راه روستایی وزرات راه و شهرسازی درباره وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری در همکاری با سازمان ونهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها و نیز همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذیربط تفاهم نامه منعقد کردند.



بر اساس این تفاهم نامه در هر استان مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری و مدیر کل راه و ترابری استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی روستاهای استان و توانمندی دهیاری های مربوطه ، طی انعقاد توافقنامه ای نحوه همکاری دهیاری ها را برای نگهداری راه های روستایی تعیین می کنند .



همچنین دفتر امور روستایی استانداری ، دهیاری های واجد شرایط را که از تجهیزات و امکانات مناسب و همچنین توانمندی لازم در جلب مشارکت مردمی برخوردار هستند ، به اداره کل راه و ترابری استان مربوطه معرفی می کند .



نظر به سیاست وزارت کشور درخصوص گسترش و حمایت از شرکت های تعاونی دهیاری ها و نیز تمرکز تجهیزات و امکانات دهیاری ها در تعاونی های مذکور ، دفاتر امور روستایی استانداری ها می توانند در صورت توافق ، شرکت های تعاونی مذکور را نیز که از توانمندی لازم برخوردارند به ادارات کل راه و ترابری معرفی کنند تا عندالزوم مطابق ضوابط و مقررات ، عملیات اجرایی به آن ها واگذار شود .



بر اساس این گزارش دهیاری ها می بایست بر اساس وظایف واگذار شده توسط ادارات کل راه وترابری ضمن جلب مشارکت مردمی ، امکانات و تجهیزات خود را برای نگهداری مسیرهای مشخص شده روستایی وفق مفاد توافقنامه استانی بکار گیرند .

همچنین ادارات کل راه وترابری می بایست بر اساس توافقات صورت گرفته در توافق نامه های استانی ، هزینه های صرف شده نظیر اجاره ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، نیروی انسانی و هزینه های جانبی مربوط به عملیات نگهداری مسیرهای مشخص شده را از محل اعتبارات مربوطه متناسب با وظایف واگذار شده و بر اساس عملکرد آنان ، به دهیاری ها پرداخت کنند.



با توجه به اینکه هدف از این تفاهم نامه جلب مشارکت عمومی و بکارگیری توان روستاییان برای تصدی امور جاری خود می باشد ، انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری ها مجاز نمی باشد.



بر اساس این تفاهم نامه ادارات کل راه و ترابری می توانند با شرکت های تعاونی دهیاری ها و یا ساکنین روستاها که توانمندی لازم را دارند ، جهت عملیات مستمر نگهداری راه ها ، برف روبی و بازگشایی مسیر ، قرارداد فصلی یا حجمی منعقد کنند .

ادارات کل راه و ترابری می بایست متناسب با ظرفیت های مشارکت مردمی و نیاز نگهداری راه و همچنین وظایف تعیین شده وفق توافقنامه های استانی ، برنامه های آموزشی را برای روستاییان ، دهیاران ، کارکنان دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری های تعیین شده ، تدوین و اجرا کنند .



همچنین کارگروههای اجرایی این تفاهم نامه شامل کارگروه ملی ، متشکل از مدیر کل نگهداری و بهره برداری از راه روستایی وزارت راه و شهرسازی ، مدیر کل عمران و توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و کارشناسان مربوطه دو اداره کل به منظور نظارت بر اجرای صحیح تفاهم نامه و پیگیری اجرای مناسب مفاد آن ، ایجاد می شود .



همچنین کارگروه استانی نیز متشکل از مدیر کل امور روستایی استانداری و مدیر کل راه و ترابری استان و کارشناسان مربوطه دو اداره کل به منظور انجام نظارت های لازم نسبت به اجرای صحیح مفاد توافقنامه استانی و نیز ارسال گزارش عملکرد ایجاد و گزارش های لازم درخصوص پیشرفت تفاهم نامه و ارزیابی های استانی را هر 3 ماه یکبار ، به کارگروه ملی ارسال می کنند.