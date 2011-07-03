به گزارش خبرگزاری مهر ، رحمتالله حافظی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی مجری مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: این سازمان خود را مکلف میداند که تعرفههای ابلاغی دولت را عملیاتی کند.
وی درخصوص تعرفههای درمانی سال 90 که از سوی دولت ابلاغ شده است، تاکید کرد: تعرفههای دولتی باید در مقطع زمانی خاصی به سطح واقعی خود برسد. از سوی دیگر، این صندوق معتقد است که تعرفههای بخش خصوصی در سالهای گذشته، از حد معقول فراتر رفته بود.
حافظی با بیان اینکه در تعرفههای بخش خصوصی انصاف رعایت نشده و باید به مرور واقعی شود، افزود: تعرفههای دولتی نیز باید به تدریج واقعی شوند.
وی یادآور شد: تنها تفاوت در تعیین تعرفههای دولتی و خصوصی باید سود سرمایه و ضریب استهلاک سرمایه در بخش خصوصی باشد و به جز این مورد، هیچ تفاوتی نباید بین تعرفههای دولتی و خصوصی وجود داشته باشد.
حافظی ادامه داد: کیفیت جراحی در بخش دولتی و خصوصی هیچ تفاوتی ندارد که بخواهیم برای آن تعرفههای مختلفی در نظر بگیریم.
مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با بیان اینکه تعیین تعرفههای بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی در سالهای گذشته، موجب شد که این تعرفهها از انصاف خارج شود، عنوان کرد: مصوبه مجلس شورایاسلامی درباره اصلاح قانون نحوه تعیین تعرفههای بخش خصوصی منجر به رعایت حقوق بیماران میشود.
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