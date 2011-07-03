به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی به ‌تشکیل اولین جلسه شورای‌ عالی‌فنی‌ شهرداری تهران اشاره‌ کرد و تدوین و استقرار نظام فنی و اجرایی را راه‌حـل اساسی و نهادینه بسیـاری از مشکلات موجود ‌دانست.

وی با بیان اینکه کار سیستماتیک فرآیندی‌‌است که در آن سه‌اصل سرعت، دقت و صحت لحاظ می‌شود، افزود : تحقق این سه‌اصل، جز با انجام کار مطالعاتی قبل از اجرای طرح‌ها میسر نخواهد‌ شد.

دکتر حسینی در ادامه صحبت‌های خود به طرح‌هایی که بدون کار‌سیستماتیک انجام‌شده‌اند، اشاره‌کرد و آنها را طرح‌هایی طولانی،‌ هزینه‌بر و کم کیفیت خواند و خاطرنشان کرد : باید همه باور داشته‌باشیم که کار بـدون مطـالعـه و برنامه‌کاری اشتباه ‌است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با اشاره به اینکه کار مطالعاتی لزوماً نیاز به صـرف‌زمـان زیـاد نـدارد، گفـت : بحث کیفیت، حرکت سیستماتیک و مشارکت در تصمیمات نکاتی است که اجرایی‌شدن آن در مناطق 22 گانه شهرداری تهران آرزوی ما و البته تسهیل‌کننده طرح‌هاست.



