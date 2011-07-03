بررسی احکام عقیقه برای فرزندان در برنامه مروارید احکام

به گزارش خبرگزاری مهر،از دیدگاه اسلام، کودک از زمان طفولیت ـ و حتى قبل از تولد ـ داراى جایگاه ویژه و حقوق خاصى است و بر والدین لازم است، با مراعات و توجه به آن، راه سعادت فرزند را هموار سازند.

تربیت فرزند صالح و رساندن او به سعادت و کمال مطلوب، از بدو تولد آغاز مى شود، از اذان و اقامه گفتن در گوش او، نام نیک بر او نهادن و تلاش براى رسیدگى و مراقبت از کودک، تا فراهم ساختن فراگیرى صحیح و آموزشهاى لازم و مفید و رشد و شکوفایى خصلت هاى پاک انسانی و امورى که در اسلام سفارش شده است، عقیقه براى فرزند است، منظور از عقیقه، قربانى کردن گوسفندى و مانند آن براى فرزند است.

حجت الاسلام فلاح زاده در برنامه مروارید احکام نیز با توجه به اهمیت این موضوع به مسئله عقیقه در اسلام و احکام عقیقه کردن برای فرزندان می پردازد.

برنامه "مروارید احکام" کاری از گروه معارف عمومی رادیو قرآن است که هرشب از ساعت 20:05 به مدت 5 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.



