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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

بررسی احکام عقیقه برای فرزندان در برنامه مروارید احکام

بررسی احکام عقیقه برای فرزندان در برنامه مروارید احکام

میان برنامه "مروارید احکام" رادیو قرآن در برنامه روز یکشنبه 12 تیرماه به بررسی احکام عقیقه برای فرزندان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،از دیدگاه اسلام، کودک از زمان طفولیت ـ و حتى قبل از تولد ـ داراى جایگاه ویژه و حقوق خاصى است و بر والدین لازم است، با مراعات و توجه به آن، راه سعادت فرزند را هموار سازند. 

تربیت فرزند صالح و رساندن او به سعادت و کمال مطلوب، از بدو تولد آغاز مى شود، از اذان و اقامه گفتن در گوش او، نام نیک بر او نهادن و تلاش براى رسیدگى و مراقبت از کودک، تا فراهم ساختن فراگیرى صحیح و آموزشهاى لازم و مفید و رشد و شکوفایى خصلت هاى پاک انسانی و امورى که در اسلام سفارش شده است، عقیقه براى فرزند است، منظور از عقیقه، قربانى کردن گوسفندى و مانند آن براى فرزند است.

حجت الاسلام فلاح زاده در برنامه مروارید احکام نیز با توجه به اهمیت این موضوع به مسئله عقیقه در اسلام و احکام عقیقه کردن برای فرزندان می پردازد.

برنامه "مروارید احکام" کاری از گروه معارف عمومی رادیو قرآن است که هرشب از ساعت 20:05 به مدت 5 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.


 

کد مطلب 1350237

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