توضیحات باشگاه استقلال در مورد قرارداد رحمتی/ هیچ شرط عجیبی نداشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال به نوعی واکنش و موضع رسمی باشگاه استقلال در خصوص اخباری است که این روزها پیرامون شرایط سید مهدی رحمتی برای حضور در باشگاه پرسپولیس مطرح شده است.

محمد سررشته داری در این خصوص افزود: مهدی رحمتی بهترین دروازه‌بان ایران است و داشتن او برای هر تیمی نعمت است، ‌ضمن اینکه پوشیدن پیراهن استقلال هم برای هر بازیکنی افتخار است. در مورد اینکه گفته می‌شود این بازیکن به برخی از باشگاه‌ها شرایطی را عنوان کرده باید بگویم این باشگاه استقلال بوده که شرایطش را به رحمتی عنوان کرد و مورد موافقت وی قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: قرارداد سیدمهدی رحمتی به بهترین و معقول‌ترین شکل ممکن بسته شده و هیچ یک از شروط عجیبی که این روزها گفته می‌شود از سوی رحمتی برای باشگاه استقلال مطرح نشده است.

حبیب کاشانی در اظهارنظری گفته بود، سیدمهدی رحمتی برای حضورش در تیم فوتبال پرسپولیس شرایطی را تعیین کرده است که تامین آنها برای این باشگاه هزینه‌ای بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان در برخواهد داشت.

سید مهدی رحمتی پیش از عزیمت به اتریش و همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی آماده سازی این کشور قراردادی یکساله را با باشگاه استقلال به امضا رساند. این قرارداد داخلی است و هنوز در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت نرسیده است.