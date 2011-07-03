وزیر خزانه داری آمریکا کناره گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "تیموتی گایتنر" در یک جلسه خصوصی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، وی را در جریان تصمیم خود گذاشته است.

به نوشته این روزنامه، گایتنر اول تابستان امسال را زمان برکناری خود اعلام کرده بود اما گفته می شود که وی تصمیم نهایی را تا پایان و نتیجه گفتگوهای کنگره در باره بودجه ملی کشور به تاخیر انداخته است.

کارشناسان می گویند در زمانی که در آمریکا درباره بودجه این کشور بحث های زیادی وجود دارد خروج گایتنر از دایره مسئولیت می تواند باراک اوباما را با مسئولیت سنگینی روبرو کند و رئیس جمهوری باید فرد جدیدی را برای گرفتن رای اعتماد کنگره تعیین کند.

همچنین به عقیده آگاهان، خروج گایتنر از دولت در زمانی که بیکاری در سطح بالایی است و کمکها برای احیای اقتصاد، موفقیتی نداشته اوباما را در وضعیت اضطراب خواهد گذاشت.