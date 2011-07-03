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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

شهرداران مازندران از مطقه سیل زده کلاردشت بازدید کردند

شهرداران مازندران از مطقه سیل زده کلاردشت بازدید کردند

کلاردشت - خبرگزاری مهر: شهرداران و اعضای شورای شهر مازندران ظهر یکشنبه از منطقه سیل زده کلاردشت بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در این مراسم از تلاش شبانه روزی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران سیل کلاردشت قدردانی کرد.

سید یونس حسینی، بازدید شهرداران و اعضای شورای شهر استان از مناطق سیل زده را نقطه عطفی در تبادل تجربه مدیریت بحران ها عنوان کرد.

مدیر کل امور شهری استان افزود: در این جلسه منشوری به تصویب اعضا خواهد رسید که در مواجه با چنین بحران هایی در هر نقطه از استان، همه دستگاه های مدیریت شهری حضور هماهنگ تری داشته باشند.

مازندران دارای 52 شهر است.
 

کد مطلب 1350252

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