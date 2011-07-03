چهره واقعی آمریکا برای ملتهای مسلمان جهان مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی ظهر یکشنبه در آیین گلباران کردن محل سقوط هواپیمای 655 در آبهای خلیج فارس بر عرشه شناور هرمز در جمع خانواده های شهدا و مسئولان استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز 655 بیان داشت: مردم ایران در دفاع از نظام و تمامیت ارضی کشور نه تنها عقب نمی نشینند بلکه هر اندازه مورد فشار قرار گیرند مقاوم تر می شوند.

وی ادامه داد: ما امروز در محل شهادت 290تن از سرنشینان بی گناه و بی دفاع هواپیمای مسافربری ایران جمع شده ایم تا ضمن بیعت مجدد با آرمان شهدا بگوییم که لحظه ای دست از نظام و همچنین پیروی از رهبر فرزانه انقلاب برنخواهیم داشت.

استاندار هرمزگان افزود: 22 سال از حمله تروریستی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در آبهای خلیج فارس می گذرد و مردم ما امروز استوارتر و محکم تر از گذشته در برابر ناملایمات دشمنان از خود مقاومت و ایستادگی نشان می دهند.

هاشمی تختی گفت: توطئه های دشمنان به خودشان برمی گردد به طوریکه شاهدیم به رغم تحریمهای دشمنان، جوانان این مرز و بوم در مسائل علمی، نظامی و اقتصادی کارها را به پیش می برند و هر روز شاهد دستیابی آنان به قله های بلند افتخار هستیم.