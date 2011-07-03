سفیران حجاب و عفاف به ترویج فرهنگ حجاب می پردازند

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سفیران حجاب و عفاف مربیان آموزش دیده در مؤسسه فرهنگی هنری حریر هستند که زیر نطراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با محوریت موضوع عفاف و حجاب فعالیت می کند.

وی ادامه داد: افراد با حضور در این موسسه وگذراندن دوره های تربیت مربی کاربردی به عنوان سفیران عفاف و حجاب در راستای ترویج این فریضه الهی پیشگام می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسسه فرهنگی هنری حریر در چهار بخش پژوهش، آموزش، اطلاع رسانی و فضای مجازی با هدف فضاسازی فرهنگی در جامعه، تربیت مروج عفاف وحجاب و درونی کردن عفاف و حجاب بین افرد فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه تاکنون دو کارگاه آموزشی با شرکت بیش از ۶۰ نفر در این موسسه برگزار شده افزود: منتخبان هردوره به عنوان مربی در جلسات با موضوع گفتمان های دینی تدریس می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه از رعایت حجاب در جامعه بعنوان تضمیین کننده سلامت جامعه یاد کرد و گفت: حجاب وعفاف جزو ضروریات دین اسلام بوده و رعایت آن سلامت جامعه و پایداری خانواده ها را تضمین می کند.

