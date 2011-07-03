به گزارش خبرنگار مهر، در متن استفتاء از آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی آمده است: همان‌گونه که مستحضرید یکی از مهم‌ترین عناصر تبلیغی در جامعه، رسانه مخصوصاً تلویزیون می‌باشد. تأثیری که این رسانه بسیار مهم در فرهنگ‌سازی و شکل‌دادن جامعه و اخلاق آن دارد، انکارناپذیر است. به همین خاطر، تمامی رسانه‌های ضد اسلامی؛ اعم از صوتی و تصویری بخصوص شبکه‌های ماهواره‌‌ای کمر همت بسته‌اند تا از طریق امواج، فرهنگ و غیرت اسلامی را مورد هجمه قرار دهند.



در ادامه این استفتاء تصریح شده است: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم که باید در مقابل این همه هجمه فرهنگی تمام قوای خود را بسیج نماید و به مقابله، و بلکه بالاتر هجوم فرهنگی بر آنان اقدام نماید - با همه تلاشی که در این راستا داشته است - ، در این جهاد فرهنگی دچار آسیب‌هایی شده است، ‌از جمله پخش سریال‌های خارجی با هنرپیشه‌هایی بی‌حجاب و استفاده از زن‌های با آرایش جهت اجرای برنامه‌های زنده، پخش تصاویر ورزشی بانوان، پخش تصاویر کشتی مردان، پخش موسیقی‌های زننده و استفاده از آلات طرب و ده‌ها برنامه خلاف شرع دیگر ... . ما جمعی از دوستداران مکتب عزیز اسلام، از شما مرجع عالیقدر که همیشه توصیه‌هایتان راهگشای امور مؤمنین بوده است تقاضا داریم وظیفه صدا و سیما و نیز وظیفه ما - مخاطبان این رسانه- را نسبت به بی‌اعتنایی احکام شرعی در آن بیان فرمائید. خداوند سایه شما را مستدام بدارد.



آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت: از توجّه و احساس وظیفه شما نسبت به مسائل شرعی و احکام الهی تقدیر و تشکر می‌شود. اینجانب کراراً هر جا که احساس وظیفه نموده‌ام تذکر داده‌ام و بعداً هم انشاءالله به وظیفه خود عمل می‌نمایم.



وی ادامه داد: به مسئولین محترم صدا و سیما توصیه می‌کنم آنچه در چهارچوب تعالیم اسلامی موجب تقویت معرفت دینی و آگاهى افراد به ‌جریان‌هاى سیاسى و دام‌هاى ابلیسى و انحرافى دشمنان اسلام باشد و سبب شناخت بیشتر انسان نسبت به دین و زندگى سالم می‌شود و حس استقلال اسلامى و فروتن‌نبودن در برابر کفار و مستکبرین را تقویت می‌کند، حاکم کنند و از بخش‌هایى که متضمن غنا و ساز و آواز و استعمال آلات طرب و مناظر مهیج باشد اجتناب کنند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی اضافه کرد: مسئولین محترم چنین رسانه‌ای، وظیفه خطیری بر عهده دارند و لازم است با حضرات علمایی که از شرع مقدس و حلال و حرام الهی آگاهند، پیوسته در ارتباط باشند و از نظرات خیرخواهانه و دلسوزانه آنها تبعیت و استفاده کنند. و اما مؤمنین و کسانی که مخاطب این رسانه‌ها هستند در اینگونه موارد و در جاهای دیگر که احکام الهی مورد تعدّی قرار می‌گیرد، نسبت به سهم خود وظیفه دارند که به هر وسیله‌ ‌ممکن امر به معروف و نهی از منکر کنند تا به حول و قوه الهی گناهان و منکرات در جامعه اسلامی از بین برود. خداوند همگان را در انجام وظایف دینی بخصوص امر به معروف و نهی از منکر موفق و سربلند بدارد.

