"نوازی" مدیر کانون تخصصی شعر دفاع مقدس البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سالن شهدا گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز میزبان شاعران جوان این استان بود که برای افتتاح کانون تخصصی شعر دفاع مقدس حضور به هم رسانده بودند.



سرهنگ پاسدار غلامحسین رنجکش با بیان این خبر افزود: با آغاز به کار شورای کارشناسی شعر دفاع مقدس استان مقرر شد تا به منظور تقویت بنیه علمی و معنوی نو قلمان عرصه شعر دفاع مقدس و همچنین نقد کتاب های شعر دفاع مقدس فضای جدیدی در این حوزه باز شده و شاعران دفاع مقدس با مفاهیم و پایه های شعر دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان البرز با اشاره به موضوع یابی و درست گویی و توجه به شعر انقلاب و دفاع مقدس گفت: سوژه یابی، شعر روایی، جزیی نگاری، ادبیات تطبیقی در شعر دفاع مقدس، اسطوره شناسی، از جمله موضوعاتی است که قرار است در این کانون به آن پرداخته شود.



وی ضمن معرفی برادر رحمان نوازی به عنوان مدیر این کانون افزود: در نشستهای کارگاه آموزشی شعر این اداره هر ماه به یک اثر ازآثار فاخر شعر دفاع مقدس جایزة ماه تعلق خواهد گرفت.



این مسئول با دائمی خواندن دبیر خانه جشنواره شعر دفاع مقدس استان گفت: با فراخوان شعر دفاع مقدس در مهر ماه سال90 و برگزاری چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس به صورت استانی شاهد حضور چشمگیر شاعران در این حوزه خواهیم بود.



این افتتاحیه با نقد کتاب شعر فانوس های سرخ توسط سرکار خانم رسولی، شعر خوانی نو قلمان و شاعران پیشکسوت و نقد یکی از اشعاربرگزیده کتاب توسط برادر مجید معارفوند به خاتمه یافت.