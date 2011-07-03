بدبینی به گفتگوهای فرمایشی / مردم السنابس علیه آل خلیفه تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "منیر فخرو" عضو کمیته مرکزی جمعیت وعد گفت : ما در صورت موفق نبودن گفتگوهای ملی گزینه هایی داریم که هم اکنون آن را فاش نمی کنیم.

وی افزود: مخالفان در جلسه افتتاحیه گفتگوهای ملی به این نتیجه رسیده اند که هر تصمیمی باید با اکثریت شرکت کنندگان در آن اتخاذ شود درحالی که مخالفان تنها 10 درصد را تشکیل نمی دهند و این موضوع مشکل آفرین است.

از سوی دیگر "علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق اعلام کرد: جلسات گفتگوهای ملی فرمایشی است، زیرا سخنرانی های نمایشی در آن مطرح می شود که کمکی به حل مشکلات کشور نمی کند.

سلمان تاکید کرد: درباره جلسات گفتگوی ملی خوش بینی وجود ندارد.مخالفان از صحنه کنار زده شده اند و این اقدامی عمدی است تا نتایج دلخواه برای رژیم به دست آید.

همچنین منابع خبری اعلام کردند: نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات کنندگان در منطقه "السنابس" درغرب منامه را با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی مورد حمله قرار دادند که برخی از تظاهرات کنندگان مصدوم شدند.

تظاهرات کنندگان خواستار استعفای "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر بحرین و آزادی همه زندانیان سیاسی و انجام اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.