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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

حسینی اعلام کرد:

29 ساختمان آتش نشانی در مازندران تاسیس شده است

29 ساختمان آتش نشانی در مازندران تاسیس شده است

کلاردشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: از ابتدای دولت نهم تاکنون، 29 باب ساختمان آتش نشانی در استان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، سید یونس حسینی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید شهرداران استان از منطقه سیلزده کلاردشت اظهار داشت: از آغاز دولت نهم تاکنون 29 ساختمان آتش نشانی در شهرهای مازندران احداث شده است.

وی اظهار داشت:15 دستگاه خودروی آتش نشانی درآینده نزدیک به شهرداریهای استان واگذار خواهد شد.

مدیرکل امور شهری استانداری تاکید کرد: در مواجه با بحران ها و حوادث غیر مترقبه آتش نشان ها به عنوان نوک پیکان کنترل حوادث محسوب می شوند.

سیل هفته گذشته در کلاردشت، سبب بروز 55 میلیارد تومان به بخش های مختلف شد.
 

کد مطلب 1350285

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