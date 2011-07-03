29 ساختمان آتش نشانی در مازندران تاسیس شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، سید یونس حسینی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید شهرداران استان از منطقه سیلزده کلاردشت اظهار داشت: از آغاز دولت نهم تاکنون 29 ساختمان آتش نشانی در شهرهای مازندران احداث شده است.
وی اظهار داشت:15 دستگاه خودروی آتش نشانی درآینده نزدیک به شهرداریهای استان واگذار خواهد شد.
مدیرکل امور شهری استانداری تاکید کرد: در مواجه با بحران ها و حوادث غیر مترقبه آتش نشان ها به عنوان نوک پیکان کنترل حوادث محسوب می شوند.
سیل هفته گذشته در کلاردشت، سبب بروز 55 میلیارد تومان به بخش های مختلف شد.
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