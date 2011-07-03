جابه جایی مدیران به دلیل گسترش اندیشه های نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهردار تهران در مراسم معارفه و تودیع مدیران عامل جدید و قدیم سازمان آتش نشانی بابیان این که در چند سال اخیر سازمان آتش نشانی به عنوان خط مقدم و نمادی از مدیریت شهری در عرصه خدمت به مردم تلاش فراوانی داشته است گفت: رضایت شهروندان از خدمت رسانی این سازمان نشانگر تحول جدی است که در سال های اخیر در ابعاد مختلف در این سازمان صورت گرفته است.

کلخورانی با قدردانی از تلاش های حاجی بیگی مدیرعامل پیشین سازمان آتش نشانی و معرفی سید رضا خوشزاد مدیر عامل جدید این سازمان تصریح کرد: بهره گیری از توانمندی و قابلیت های مدیران موفق و تحول گرا از جمله هدف های مدیریت شهری به ویژه شهردار تهران است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر به جدیت و پشتکار، تعصب سازمانی و نظم در مدیریت سازمان آتش نشانی، این عوامل را از مهمترین شاخص های پیشرفت و موفقیت خواند.

وی با بیان این که یکی از علت های جا به جایی مدیران تولید فکر جدید و گسترش اندیشه های نوین است، افزود: موفقیت هایی که در 5 سال گذشته در سازمان آتش نشانی بدست آمده نتیجه همکاری، تعامل و تلاش همه جانبه توانمندی کارکنان و مدیران بوده است و چنین سازمانی با این کیفیت و کمیت و مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد نیازمند توجه همه جانبه است.

وی در ادامه بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به توسعه و آموزش در سازمان آتش نشانی و کارکنان آن به ویژه آتش نشانان تاکید و ابراز امیدواری کرد که در مدیریت جدید نیز این موارد همچنان ادامه یابد .

در این مراسم مهندس محمدرضا حاجی بیگی مدیر عامل پیشین سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به پیشرفت های این سازمان در ارائه خدمت به شهروندان تاکید کرد: آنچه که به دست آمد نتیجه تلاش های همه کارکنان سازمان به ویژه آتش نشانان است.

وی سازمان آتش نشانی تهران را سازمانی پویا خواند که در آن جانفشانی و گذشت و روحیه ایثار سرلوحه کارها است که ارزش معنوی خاص خود را دارد و به همین دلیل بیمه و مشمول لطف خداوند است.

حاجی بیگی با ارایه گزارش کوتاهی از اقدامات و عملکرد سازمان آتش نشانی تهران در 5 سال گذشته در زمینه های توسعه، آموزش و رفاه کارکنان و اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته برای آینده این سازمان گفت: هدف ما این بوده و هست که با همه وجود و امکانات به شهروندان فهیم خدمت کنیم و آنچه که تدبیر شد و به اجرا درآمد در همین راستا بود که نشانه موفقیت هم، همانا رضایت مندی شهروندان از عملکرد آتش نشانی است.

در این مراسم ،رضا خوشزاد مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی تهران نیز در سخنان کوتاه خود هدف این سازمان را در ارائه خدمت به شهروندان و حفاظت از جان و مال آنها بسیار عالی و ارزشمند توصیف و عملکرد سازمان آتش نشانی و مدیریت آن را در 5 سال اخیر مثبت ارزیابی کرد.

او با تاکید بر این نکته که سرمایه انسانی از ارزش والایی برایش برخوردار است گفت: هیچ چیز نمی تواند جای سرمایه انسانی را پر کند زیرا این انسان ها هستند که می توانند تغییر را ایجاد کنند آن هم بر اساس احساس و باور خود و نه تجهیزات.

خوشزاد خاطرنشان ساخت که من همه چیز را سفید می بینم و اصل را بر این می گذارم که همه می توانند به بهترین وجه ممکن خدمت کنند.

وی با اشاره به این که به تخصص بسیار حساس است افزود: به کارگیری نیروها در مسئولیت ها و سمت هایی که شایسته آن هستند بسیار مهم است.

خوشزاد با اشاره به اینکه سعی می کنم ادامه دهنده راه مهندس حاجی بیگی باشم و از نقطه نظرات دوستان استفاده کنم گفت: خدمت رسانی در هیچ مجموعه ای از شهرداری به اندازه کاری که شما انجام می دهید یعنی نجات جان و مال مردم و امدادرسانی به شهروندان اهمیت ندارد.

وی با اشاره به خدمات شهرداری تهران در طول مدت شهرداری دکتر قالیباف ابزار امیدواری کرد که به اهداف ایشان در زمینه تامین ایمنی هر چه بیشتر شهروندان تهرانی جامعه عمل بپوشاند.

مسئولیت فرماندهی در دوران دفاع مقدس، مسئولیت فرماندهی در نیروی انتظامی، عضویت در هیات علمی دانشگاه های مختلف، ریاست اداره آگاهی تهران بزرگ و ریاست دانشکده علوم جنایی نیروی انتظامی از مسئولیت ها و سمت های مدیریتی دکتر سید رضا خوشزاد است که با حکم شهردار تهران به سمت مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران منصوب شده است.