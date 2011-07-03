رای ملوان - پرسپولیس عادلانه است/ انتقاد به آرای کمیته همیشه وجود دارد

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن در مورد تناسب نداشتن بین تخلف و رای صادرشده افزود: برای کمیته انضباطی تیم ها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و اگر این رای را با تخلفاتی که تماشاگران تبریز و هرمزگان انجام دادند مقایسه کنید، می بینید که ما تنها بر اساس قانون و آئین نامه کمیته انضباطی تصمیم گیری کرده ایم .

حسن زاده تصریح کرد: انتقاد به آراء کمیته انضباطی همواره وجود داشته و بنده به نظر دوستان احترام می گذارم ولی رای صادر شده با نظر اعضای کمیته و پس از دو جلسه رسیدگی صادر و در آن تمامی جوانب لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: برای کمیته انضباطی تنها اجرای قانون اهمیت دارد و برایمان تفاوت نمی کند رای را برای چه تیمی صادر می کنیم.

سرپرست کمیته انضباطی با بیان اینکه یک رای نمی تواند ملاک قضاوت در مورد عملکرد این کمیته باشد اظهار داشت: دوستان سلایق ، روحیات ، سیاست ها و رویکر ما را در مورد اتفاقات مختلف در فوتبال ببینند و آن وقت در مورد عملکرد ما به قضاوت بنشینند .