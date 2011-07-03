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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

همایش ملی دوچرخه‌سواری در مشهد برگزار می شود

همایش ملی دوچرخه‌سواری در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دومین مرحله همایش ملی دوچرخه‌سواری با شعار "حرکت از کلان شهرهای آلوده به آسمان آبی شهرهای جدید" در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف معرفی شهرهای جدید، تمرکز زدایی از کلان شهرها و سکونت در شهرهای جدید و همچنین معرفی طرح ملی مسکن مهر با استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، دوچرخه‌سواران مسافت 50 کیلومتری مشهد تا سایت مسکن مهر شهر جدید بینالود را در روز پنج شنبه 16 تیرماه رکاب خواهند زد.

این همایش توسط شرکت عمران شهر جدید بینالود و با همکاری هیئت دوچرخه‌سواری استان همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور جمعی از مسئولان استانی و حضور قهرمانان دوچرخه‌سواری کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1350296

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