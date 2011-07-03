ایستگاه سه متروی شیراز از بلاتکلیفی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به روند اجرایی پروژه قطار شهری شیراز افزود: به دنبال اعلام شکایت فردی، فعالیت ایستگاه شماره سه متروی شیراز متوقف شده است.

وی ادامه داد: توقف فعالیت در این ایستگاه مهم باعث بروز مشکلاتی برای مردم منطقه شده و ما هر روز شاهد اعتراضات ساکنین این منطقه و افرادی هستیم که مسیر تردد آنها از این نقطه است.

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه توقف فعالیت اجرایی این ایستگاه در افتتاح قطار شهری شیراز موثر است، تاکید کرد: اگر زمان مشخصی را به عنوان موعد افتتاح قطار شهری شیراز مشخص کنیم با توجه به توقف فعالیت در این ایستگاه ممکن نیست و با این روند نمی توانیم افتتاح خط اول قطار شهری شیراز را در مدتی مشخص داشته باشیم.

زحمتکش گفت: سرپرست استانداری باید به همراه مدیر کل دادگستری هرچه سریعتر به وضعیت این پرونده رسیدگی کنند تا توقف فعالیت در این ایستگاه باعث بروز مشکلات بیشتر برای مردم منطقه نباشد.

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود گفت: تلاش تمامی دست اندر کاران پروژه قطار شهری شیراز این است که ایستگاه دو و پنج قطار شهری تا پایان شهریور و ایستگاه های شش، هفت و هشت نیز تا پایان سال به بهره برداری برسد.