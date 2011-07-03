نیروهای طالبان تانکرهای سوخت ناتو را به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر از هرات این حادثه در منطقه "کالسک" شهرستان شیندند در 130 کلیومتری جنوب شهر هرات رخ داده است.

"عبدالنبی بهادری" فرماندار شهرستان "شیندند" در این زمینه گفت : تانکرهای حامل سوخت نیروهای ناتو که از ولایات هلمند و قندهار در جنوب افغانستان به طرف شهر هرات در حرکت بود، در شهرستان "شیندند" هدف حملات راکتی افراد طالبان قرار گرفت.



به گفته وی، در این حادثه شش تانکر مواد سوختی به آتش کشیده شد و یکی از رانندگان به دست طالبان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.



طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما تاکنون نیروهای ناتو در این باره اظهار نظر نکرده اند.

