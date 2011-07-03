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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

در هرمزگان/

طرح ارتقای میانگین سکوی تولید محصول سالم کشاورزی اجرا می شود

طرح ارتقای میانگین سکوی تولید محصول سالم کشاورزی اجرا می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر ترویج جهادکشاورزی هرمزگان گفت: طرح ارتقای میانگین تولید محصولات کشاورزی امسال با رویکرد تولید محصول سالم در هرمزگان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رمضان پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس طرح ارتقای میانگین انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به سایر کشاورزان در قالب دوره های آموزشی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این طرح در سال گذشته بر روی محصول پیاز در بندرعباس و گوجه فرنگی در شهرستان خمیر و محصولات گندم وخرما در حاجی آباد اجرایی شد و کشاورزان نمونه در شهرهای مذکور به انتقال تجربیات موفق خود به سایر کشاورزان پرداختند.

وی اظهارداشت: در سال گذشته اعتباری به صورت مستقل به این طرح اختصاص نیافته بود و اعتبار مربوط به اجرای این طرح جزو اعتبارات مصوب نبود و به همین دلیل در سال گذشته هزینه اجرای طرح ارتقای میانگین  نیز از محل سایر اعتبارات تامین شد.

رمضان پور تاکید کرد: اجرای این طرح در سال جاری جزو پروژههای مصوب است واعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای هر طرح در هر شهر مبلغ پنج میلیون تومان است.

وی اظهارداشت: مبلغ پنج میلیون در نظر گرفته شده برای اجرای این طرحها در زمینه اجرای دوره های آموزشی و بازدید از طرحهای موفق سایر شهرستانها و خرید لوازم کارهزینه خواهد شد.

رمضانپور افزود: در سال جاری دستورالعمل فنی به کار گرفته شده در اجرای طرح ارتقای میانگین تلفیقی از نظرات گروه اجرا و ترویج، نظرات کارشناسان مرکز تحقیقات و کشاورزان نمونه خواهد بود.

به گفته وی بعد از اتمام مراحل  اجرای طرح ارتقای میانگین تولید محصولات کشاورزی تمامی نتایج و تجربیات موفق این طرح برای استفاده سایر کشاورزان به صورت نشریه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1350325

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