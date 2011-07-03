طرح ارتقای میانگین سکوی تولید محصول سالم کشاورزی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رمضان پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس طرح ارتقای میانگین انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به سایر کشاورزان در قالب دوره های آموزشی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این طرح در سال گذشته بر روی محصول پیاز در بندرعباس و گوجه فرنگی در شهرستان خمیر و محصولات گندم وخرما در حاجی آباد اجرایی شد و کشاورزان نمونه در شهرهای مذکور به انتقال تجربیات موفق خود به سایر کشاورزان پرداختند.

وی اظهارداشت: در سال گذشته اعتباری به صورت مستقل به این طرح اختصاص نیافته بود و اعتبار مربوط به اجرای این طرح جزو اعتبارات مصوب نبود و به همین دلیل در سال گذشته هزینه اجرای طرح ارتقای میانگین نیز از محل سایر اعتبارات تامین شد.

رمضان پور تاکید کرد: اجرای این طرح در سال جاری جزو پروژههای مصوب است واعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای هر طرح در هر شهر مبلغ پنج میلیون تومان است.

وی اظهارداشت: مبلغ پنج میلیون در نظر گرفته شده برای اجرای این طرحها در زمینه اجرای دوره های آموزشی و بازدید از طرحهای موفق سایر شهرستانها و خرید لوازم کارهزینه خواهد شد.

رمضانپور افزود: در سال جاری دستورالعمل فنی به کار گرفته شده در اجرای طرح ارتقای میانگین تلفیقی از نظرات گروه اجرا و ترویج، نظرات کارشناسان مرکز تحقیقات و کشاورزان نمونه خواهد بود.

به گفته وی بعد از اتمام مراحل اجرای طرح ارتقای میانگین تولید محصولات کشاورزی تمامی نتایج و تجربیات موفق این طرح برای استفاده سایر کشاورزان به صورت نشریه منتشر خواهد شد.