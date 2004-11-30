راه اندازي 103 واحد صنعتي درقم

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، بر اساس آمار منتشره وزارت صنايع و معادن، استان قم با راه ‌اندازي 103 واحد صنعتي در 6 ماهه اول امسال توانسته است رتبه سوم كشوري را به‌خود اختصاص دهد .

اين درحاليست كه استان قم در مدت مشابه سال قبل با راه ‌اندازي 52 واحد صنعتي جديد در رتبه سيزدهم كشوري قرار داشته است. اين گزارش همچنين مي‌افزايد: استان قم از لحاظ اشتغال در مقايسه با ساير استان‌هاي كشور، رتبه پنجم را با اشتغال زايي يك‌ هزار و 789 نفر و از نظر سرمايه‌گذاري رتبه دوازدهم كشوري را با سرمايه گذاري بيش از 258 ميليارد ريال كسب كرده است.

بر پايه اين گزارش، سازمان صنايع و معادن استان قم در زمينه صدور پروانه بهره ‌برداري با 119 فقره پروانه، رتبه پنجم كشوري و از لحاظ اشتغال زايي رتبه دهم را به دست آورده است درحالي كه تعداد پروانه‌ هاي بهره ‌برداري در مدت مشابه سال قبل 76 فقره بوده است و استان قم در آن زمان در جايگاه دهم كشور قرار داشته است.

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