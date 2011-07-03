  1. استانها
سرهنگ سلطانی:

اعضای باند سرقت خودورهای پراید در گلستان دستگیر شدند

رامیان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: با پیگیری های شبانه روزی مأموران پلیس آگاهی شهرستان رامیان اعضای یک باند سرقت که خودروهای پراید را پس از سرقت بلافاصله اوراق می کردند، دستگیر شدند.

سرهنگ داوود سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی چند فقره سرقت خودرو در حومه شهرستان "رامیان" و ابراز نگرانی تعدادی از شهروندان بلافاصله موضوع سرقت ها در دستور کار اکیپی از مأموران پلیس آگاهی این شهر قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های اولیه مأموران نشان می داد اعضای یک باند با پرسه زدن در نقاط خلوت شهر و شناسایی خودروهایی که تجهیزات ایمنی کافی ندارند و اکثراً خودروهای پراید، اقدام به سرقت می کنند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: با جمع بندی این اطلاعات و کشف یک دستگاه خودرو پراید مسروقه در جنگل های اطراف این شهر که از "گنبد کاووس" به سرقت رفته بود و همچنین فعال سازی منابع خبری، مأموران ردپای یکی از متهمان را در شهر "خان ببین" شناسایی و متهم را که از سارقان سابقه دار بود، بصورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با کنترل نامحسوس این سارق مشخص شد که آنها با راه اندازی باندی و با تبحری که در سرقت دارند، اقدام به سرقت خودروهای پراید کرده و در منزل متهم خودروهای مسروقه را اوراق می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: با اطلاعات به دست آمده و اطمینان از حضور سه سارق دیگر در منزل متهم مورد نظر بلافاصله مأموران وارد عمل شده و پس از أخذ مجوز از مقام قضایی و محاصره کامل منزل متهمان را طی یک مرحله عملیات غافلگیر کننده دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم یک دستگاه خودروی مسروقه و قطعات مختلف خودرو شامل: روکش فرمان، قفل فرمان، شاه کلید مخصوص سرقت خودروها، دو جعبه آچار، جک خودرو و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت: طی تحقیقات تخصصی بعمل آمده متهمان تاکنون به سه فقره سرقت از گنبد کاووس با همدستی یکی دیگر از سارقان سابقه دار به نام "صادق" اعتراف کردند که تلاش جهت دستگیری وی ادامه دارد.

