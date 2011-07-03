نام هیچ بازیکنی در فهرست مازاد ذوب آهن قرار نگرفته است

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب‌آهن ضمن بیان مطلب فوق افزود: مسئولان باشگاه از مدیرعامل، قائم مقام تا سرپرست و سرمربی تیم 24 ساعته در تلاش هستند تا تیم قدرتمندی را برای حضور در مسابقات داخلی و آسیایی تدارک ببینیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه هنوز موفق به جذب بازیکن جدید نشده‌ایم. با این حال مسئولان باشگاه با گزینه‌های مدنظر مذاکراتی را انجام داده‌اند که قرار است آنها نظر نهایی را پس از بررسی شرایط موجود به ما اعلام کنند.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌‎آهن اصفهان در واکنش به خبر قرار گرفتن نام شاهین خیری، عباس قاسمی، مجید نورمحمدی، امید ابوالحسنی و احمد محمدپور در فهرست نفرات مازاد این تیم اظهار داشت: ما فهرست مازاد نداریم، بلکه قرارداد این بازیکنان با تیم ذو‌آهن به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: البته ما برای تمام این بازیکنان جهت حضور در اردوی ترکیه بلیت و جا در نظر گرفته‌ایم و پس از جذب نفرات جدید، بر اساس نظر کادرفنی با آنها برای ادامه همکاری مذاکره خواهیم کرد.

فروتن در پایان تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مبالغ پیشنهادی بازیکنان بسیار بالاست و سقف قراردادها هم باعث شده همه بازیکنان حداقل خواهان دریافت این مبلغ باشند. با توجه به این شرایط کارمان برای جذب نفرات مطرح و بستن تیمی قدرتمند بسیار سخت است.