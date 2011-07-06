دکتر حسن بلخاری در مورد دلایل کمبود آثار تألیفی در حوزه اندیشه به خبرنگار مهر گفت: چند عامل در این قلمرو تأثیر دارند، اول فقر پژوهش است. آثار تألیفی خوب و غنی محصول پژوهشهای عمیق و دقیق اند. نظام دانشگاهی ما آموزش محور است و در یک نظام آموزش محور، مجال و فرصتی برای پژوهش باقی نمی نماند.

بلخاری گفت: از آن سو مراکز پژوهشی نیز برخی دچار معظل کاغذبازی اداری شده و کمتر به پژوهشهای بنیادین و البته مرتبط با نیازها و حوزه های جدید علمی می پردازند.

وی افزود: در مواردی فقدان جسارت لازم در ایده پردازی و نوآوری در عرصه معانی که وجودش می تواند مبنایی برای تألیفات عمیق و جدید باشد. نکته دیگر اینکه نظام آموزشی ما چه در سطح آموزش و پرورش و چه نظام دانشگاهی نیازجدی به پرورش استعداد، خلاقیت و آفرینشگری در عرصه تفکر، اندیشه ورزی و ایده پردازی دارد. از نظام مبتنی و متکی بر محفوظات نمی توان انتظار تألیف و تصنیف آثاری داشت که شامل اندیشه های جدید باشد.

عضو گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران در مورد اینکه چرا اندیشمندان و محققان ما ترجمه آثار غربی را به تألیف در این زمینه ترجیح می‏دهند نیز گفت: یکی از مسائل جامعه شناختی است. همان مسئله ای که در عرصه اقتصاد سبب ترجیج جنس خارجی به جای تولید داخل می شود در اینجا نیز کم و بیش به شکلی دیگر مطرح است. به عبارتی ذائقه عمومی و حتی تخصصی اگر در این باب تعلق بیشتری نشان داد مسیر نشر تا حدودی تحت تأثیر این ذائقه و بازار قرار می گیرد.