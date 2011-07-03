193اثر به مسابقه عکس اعتکاف گلستان ارسال شد

رضا وهمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقه که با حضور و استقبال قابل توجه عکاسان گلستانی همراه بود از بین آثار رسیده به دبیرخانه این مسابقه، سحر نظیفی، سمیرا غفاریان و سعیده امیری توانستند عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

وی اظهار داشت: به ترتیب نیم سکه بهار آزادی، ربع سکه بهار آزادی و مبلغ یک میلیون ریال جایزه به این برندگان داده شد.



وهمی در ادامه افزود: تیم داوری این مسابقه متشکل از داود عامری، یحیی کریم‌آبادی، رضا وهمی و مسرور وکیلی از سه اثر هنرمندان ذکریا جاسمی، محمدابراهیم سقایی و سمیرا غفاریان نیز تقدیر بعمل آوردند.

وی گفت: نمایشگاهی از آثار رسیده به این مسابقه در محل نگارخانه سوره حوزه هنری گلستان واقع در گرگان، خیابان اول لشگر، فردوسی نهم برپا خواهد شد.