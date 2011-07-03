یک نفر در زاینده رود غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، جوانی که به همراه جمعی از دوستانش به منطقه سیاحتی زیارتی بابا پیراحمد برای تفریح آمده بود به هنگام توپ بازی در حاشیه زاینده رود با افتادن توپ در آب رودخانه، اقدام به دویدن در رودخانه کرد که به دلیل عدم آشنایی به رودخانه و شنا در این محل غرق شد.

اکیپ غواصی هلال احمر با وجود پیگیریهای مکرر نیروی انتظامی حدود سه ساعت بعد از حادثه در محل حضور یافت و اقدام به جستجو کرد که پس از کشف جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

با توجه به فصل گرمای سال و شنای جوانان در رودخانه وجود اکیپ امداد و نجات در مرکز بخش به منظور حضور سریع گروه های امدادی در حوادث مشابه الزامی است.

در سال گذشته نیز تعدادی به هنگام شنا در رودخانه زاینده رود جان خود را از دست داده اند.