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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

روسای جدید کمیسیونهای شورای شهر کرج معرفی شدند

روسای جدید کمیسیونهای شورای شهر کرج معرفی شدند

کرج - خبرگزاری مهر: با استعفای یکی از اعضا و ورود عضو جدید شورا و برگزاری انتخابات داخلی روسای جدید کمیسیونهای شورای شهر کرج معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در جلسه عصر یکشنبه شورای شهر کرج که با حضور شهردار و نماینده مردم کرج در مجلس برگزار شد،‌سخنگوی شورای شهر از تغییرات جدید در این شورا خبر داد.

داود وحیدی در حاشیه جلسه فوق رد گفتگو با مهر اظهار داشت: علی گلوند با استعفای امیر یزدی به شورا آمده است و با برگزاری مراسم تحلیف وی به طور رسمی فعالیت خود در شورای شهر را آغاز کرده است.

سخنگوی شورای شهر کرج ادامه داد: همچنین با انتخاب اعضا حجت الاسلام عبدالله پور مظاهری به عنوان نائی رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد.

وحیدی ادامه داد:  رضا شریفی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده است.

وی بیان کرد: همچنین عزیز صدرنژاد نیز ریاست کمیسین عمران شورای شهر کرج را عهدار شده است.

همچنین داود وحیدی نیز به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شد.

کد مطلب 1350368

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