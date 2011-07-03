روسای جدید کمیسیونهای شورای شهر کرج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر یکشنبه شورای شهر کرج که با حضور شهردار و نماینده مردم کرج در مجلس برگزار شد،سخنگوی شورای شهر از تغییرات جدید در این شورا خبر داد.
داود وحیدی در حاشیه جلسه فوق رد گفتگو با مهر اظهار داشت: علی گلوند با استعفای امیر یزدی به شورا آمده است و با برگزاری مراسم تحلیف وی به طور رسمی فعالیت خود در شورای شهر را آغاز کرده است.
سخنگوی شورای شهر کرج ادامه داد: همچنین با انتخاب اعضا حجت الاسلام عبدالله پور مظاهری به عنوان نائی رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد.
وحیدی ادامه داد: رضا شریفی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده است.
وی بیان کرد: همچنین عزیز صدرنژاد نیز ریاست کمیسین عمران شورای شهر کرج را عهدار شده است.
همچنین داود وحیدی نیز به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شد.
نظر شما