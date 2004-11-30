به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشوردرگروه 2عصرديروزدرسالن 2هزارنفري شهيد حيدريان قم با رقابت 2 تيم پيكان تهران وپگاه اروميه آغازشد. دراين پيكارها ودرگروه 2اين رقابتها 7 تيم شركت دارند. تيمهاي اتكا قم، پيكان تهران، پگاه اروميه، برق تهران، سايپاي تهران، نئوپان گنبد ووحدت ساري بمدت 7 روزدرسالن شهيد حيدريان قم به رقابت ميپردازند.
درروزاول اين رقابتها، تيم قدرتمند پيكان تهران مقابل پگاه اروميه به برتري سه برصفررسيد، دومين ديداررا دوتيم سايپاي تهران وبرق تهران برگزاركردند كه اين بازي را سايپا سه برصفربه نفع خود به پايان رساند. درسومين ديدارعصرديروز، تيم جوانان اتكا قم به مصاف راهآهن مشهد رفت. برنامة مسابقات تا روزجمعه به شرح ذيل ميباشد:
سه شنبه 10/9/83:
راه آهن مشهد، پگاه تهران، ساعت 15
پگاه اروميه، سايپاي تهران، ساعت 30/16
اتكاء قم، برق تهران، ساعت 18
چهارشنبه11/9/83:
پگاه اروميه، راه آهن مشهد، ساعت 15
پگاه تهران، برق تهران، ساعت 30/16
سايپا تهران، اتكاء قم، ساعت 18
پنجشنبه 12/9/83:
برق تهران، راهآهن مشهد، ساعت 14
سايپا تهران، پيكان تهران، ساعت 30/15
اتكا قم، پگاه اروميه، ساعت 17
جمعه 13/9/83:
سايپا تهران، راهآهن مشهد، ساعت 30/9 صبح
اتكا قم، پيكان تهران، ساعت 11
پگاه اروميه، برق تهران، ساعت 30/12
لازم به يادآوري است: اين مسابقات دردوگروه 7 تيمي برگزارميشود كه ازهرگروه چهارتيم به دورپاياني راه مييابند. دراين مرحله 8 تيم برتربصورت دوره اي براي كسب عنوان قهرماني به رقابت خواهند پرداخت. طبق برنامهريزي فدراسيون هرتيمي كه درمسابقات ليگ برتربزرگسالان كشورحضوردارد، بايد يك تيم نيزدرليگ جوانان كشورداشته باشند.
مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشور
قم ميزبان مسابقات واليبال گروه دوم جوانان كشور
مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشوردرگروه 2 به ميزباني قم آغازشد.
به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشوردرگروه 2عصرديروزدرسالن 2هزارنفري شهيد حيدريان قم با رقابت 2 تيم پيكان تهران وپگاه اروميه آغازشد. دراين پيكارها ودرگروه 2اين رقابتها 7 تيم شركت دارند. تيمهاي اتكا قم، پيكان تهران، پگاه اروميه، برق تهران، سايپاي تهران، نئوپان گنبد ووحدت ساري بمدت 7 روزدرسالن شهيد حيدريان قم به رقابت ميپردازند.
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