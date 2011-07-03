819 فقره پرونده سوزاندن درخت و درختچه تشکیل شد

عبدالکریم اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته 819 فقره پرونده کت زدن، سوزاندن درخت و درختچه در استان تشکیل شده که از این تعداد 650 فقره کت زدن و 166 فقره سوزاندن درخت و درختچه بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین فقره کت زدن 312 مورد بوده که در شهریور ماه سال گذشته صورت گرفته است، تصریح کرد: 150 فقره سوزاندن درآذرماه سال گذشته اتفاق افتاده که بیشترین فقره سوزاندن را در طول سال داشته است.

وی بیان داشت: پرونده و کت زدن و سوزاندن درخت و درختچه طبق قانون ماده 46 در حال رسیدگی است.