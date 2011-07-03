مشکلات 70 واحد صنعتی گلستان بررسی شد

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان عصر یکشنبه در حاشیه این کارگروه افزود: این سازمان به عنوان دبیرخانه این ستاد است و تاکنون 100 مورد درخواست ثبت نام شده است.

ناصر فخر موحدی اظهار داشت: برخی از واحدها به تازگی پروانه های بهره برداری دریافت کرده اند و برای معرفی به کارگروه باید به ستاد مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: این ستاد در قالب پنج کارگروه به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی می کند که کارگروه تسهیل از جمله آن است.

موحدی اظهار داشت: کارگروه انرژی، کارگروه بانکی و ... از جمله دیگر کارگروههاست.

وی گفت: تلاش می شود با همکاری مسئولان استان و وزارتخانه مشکلات واحدهای صنعتی استان رفع شود.



حدود 800 واحد صنعتی در گلستان فعالیت دارند.