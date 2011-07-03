  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

با حضور مسئولان کشوری/

مشکلات 70 واحد صنعتی گلستان بررسی شد

مشکلات 70 واحد صنعتی گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مشکلات 70 واحد صنعتی گلستان باحضور مسئولان وزارت صنایع و معادن بررسی شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان عصر یکشنبه در حاشیه این کارگروه افزود: این سازمان به عنوان دبیرخانه این ستاد است و تاکنون 100 مورد درخواست ثبت نام شده است.

ناصر فخر موحدی اظهار داشت: برخی از واحدها به تازگی پروانه های بهره برداری دریافت کرده اند و برای معرفی به کارگروه باید به ستاد مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: این ستاد در قالب پنج کارگروه به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی می کند که کارگروه تسهیل از جمله آن است.

موحدی اظهار داشت: کارگروه انرژی، کارگروه بانکی و ... از جمله دیگر کارگروههاست.
 
وی گفت: تلاش می شود با همکاری مسئولان استان و وزارتخانه مشکلات واحدهای صنعتی استان رفع شود.

حدود 800 واحد صنعتی در گلستان فعالیت دارند.
کد مطلب 1350388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها