1.5 میلیون راس دام علیه بیماری آبله و شاربن واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قربان زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان اظهارداشت: طی مدت یادشده تعداد 929 هزار و 764 هزار راس دام علیه بیماری شاربن که یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام است، واکسینه شده اند.

وی با اشاره به ورود دام عشایر از استان های همجوار به خصوص از استان سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماری ها، همزمان برنامه های بهداشتی دامپزشکی از قبیل مبارزه با بیماری های دامی و مبارزه با بیماری های انگلی بر روی دام های عشایر نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به وجود چندین کانون از بیماری های PPR و تب برفکی در ابتدای سال گذشته بیان کرد: از ابتدای سالجاری تعداد شش کانون از بیماری تب برفکی در استان گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

5 هزار راس دام علیه بیماری های سل و بروسلوز آزمایش شدند

وی ادامه داد: دو هزار و 721 راس علیه بیماری بروسلوز خونگیری و دو هزار و 768 راس علیه بیماری سل تست توبرکولیناسیون شده است.

قربان زاده بیان داشت: در این راستا تعداد دو راس دام آلوده به بیماری بروسلوز و یک راس دام آلوده به بیماری سل شناسایی و حذف شده است.

وی در خصوص اقدامات دامپزشکی در خصوص مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان افزود: طی این مدت یک هزار و 566 قلاده سگ علیه بیماری هاری مایه کوبی شده است.