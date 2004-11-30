رئيس هيات نمايندگي آمريكا در آژانس : آمريكا حق ارجاع پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت براي خود محفوظ مي داند

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از رويترز، جكي ساندرس رئيس هيات نمايندگي آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : جداي ازاين مسئله كه چگونه شوراي حكام به اين مسائل رسيدگي مي كند . آمريكا همه گزينه هاي خود را با توجه به بررسي شوراي امنيت ازآ«چه كه وي برنامه تسليحات هسته اي ايران خواند ، محفوظ نگه داشته است .



وي افزود : تحت منشور سازمان ملل هرعضويي از سازمان ملل مي تواند در هر موقعيتي كه امنيت و صلح بين المللي به خطر بيفتد آنرا در شوراي امنيت بررسي كند .



رئيس هيات نمايندگي آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطر نشان كرد : آمريكا به شدت در تلاش است از انتقال فناوريها كه ممكن است در زمينه هسته اي يا انواع ديگر تسليحات ممنوعه استفاده شود به ايران جلوگيري كند .



ساندرس خاطر نشان كرد : علي رغم اين تلاشها برخي از شركتها به فروش موادي كه مي تواند تسليحات كشتار جمعي و برنامه هاي موشكي ايران را توسعه دهد ادامه مي دهند .



ساندرس گفت : ما از همه گسترش دهندگان و توليد كنندگان ، از شر كتهاي چند مليتي گرفته تا صادر كنندگان كوچك لوازم و تجهيزات دو منظوره مي خواهيم در ك كنند كه آمريكا عليه آنان تحريم هاي اقتصادي اعمال خواهد كرد و آنها را در فهرست تكثير كنندگان و گسترش دهندگان مواد هسته اي قرار خواهيم داد .









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