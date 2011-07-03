سید احمد محمدپور با بیان اینکه علیه مدیریت و کادرفنی تیم ذوب‌آهن صحبت نکرده است و مطالبی که از قول او روی برخی سایت‌ها مطرح شده صحت ندارد، به خبرنگار مهر گفت: در دو سه سال گذشته با اصغر دلیلی و منصور ابراهیم‌زاده مشکلی نداشتم که بخواهم امروز علیه آنها صحبت کنم. ضمن اینکه در این سال‌ها با هیچکدام از مدیران و مربیان ذوب آهن مشکلی نداشته‌ام و علیه آنها صحبت نکرده‌ام.

بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: فوتبالم را مدیون ذوب‌آهن هستم اما از شرایطی که امروز با آن مواجه شده‌ام ناراحتم. فکر می‌کنم می‌توانستم به این تیم کمک کنم اما ظاهرا مسئولان باشگاه تصمیمی غیر از این دارند. البته از اینکه برخی‌ها بخواهند رابطه‌ام را با مسئولان و مربیان ذوب آهن خراب کنند و آبرویم که از همه چیز برایم مهمتر است را بریزند، بیش از همه مسائل ناراحتم.

وی اظهار داشت: در حالیکه مسئولان باشگاه طی روزهای گذشته از ما خواسته بودند، در تمرینات گروهی شرکت کنیم، امروز اعلام شد باشگاه روی من نظری ندارد. من باید با آقای دلیلی در این خصوص صحبت کنم زیرا بازیکن آزاد هستم و قرار گرفتن نامم در فهرست نفرات مازاد تیم صحیح نبوده است.

محمدپور در پایان گفت: من در هفته‌‎های گذشته پیشنهاداتی داشتم اما به خاطر اینکه مسئولان باشگاه به من گفتند در تمرینات شرکت کنم، به آنها پاسخ منفی دادم. البته طی روزهای آینده تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ می‌کنم.