کشتی گیران ورامین برای حضور در مسابقات انتخابی معرفی شدند

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقه در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و کشتی گیران در سالن ورزشی فجر به رقابت پرداختند.
وی اظهار داشت: این رقابتها طی دو روز پیگیری شد و در رده سنی بزرگسالان هیئت کشتی فجر، بسیج و الغدیر خیرآباد به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را به دست آوردند.
این مسئول ادامه داد: تیم فجر یک نیز در رده نونهالان و نوجوانان به عنوان اول دست یافت، فجر ۲و الغدیر خیرآباد نیز ردههای دوم و سوم را کسب کردند.
وی بیان کرد: رقابتها در رده سنی نونهالان و نوجوانان در ۱۰وزن برگزار شد و در رده سنی بزرگسالان کشتی گیران در هشت وزن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.
زاهدی افزود: پایان رقابتها، نفرات برتر هر وزن برای حضور در مسابقات انتخابی استان تهران معرفی شدند.
رقابت دوچرخه سواران ورامین و پاکدشت به پایان رسید
وی به پایان یافتن رقابت دوچرخه سواران ورامین و پاکدشت اشاره کرد و یادآور شد: رکاب زنان ورامین و پاکدشت طی یک دوره مسابقه با یکدیگر رقابت کردند.
رئیس اداره تربیتبدنی شهرستان ورامین اضافه کرد: در این مسابقه که به میزبانی ورامین برگزار شد، شرکت کنندگان در تایم تریل انفرادی و حذفی رقابت کردند تا نفرات برتر مشخص شود.
وی گفت: ابتدا تایم تریل انفرادی آغاز شد و ۲۲شرکت کننده شانس خود را برای کسب عنوان قهرمانی آزمایش کردند که در پایان سعید روستایی از پاکدشت اول شد، محمد اصغری و فاضل لاری نیز از ورامین به مقام دوم و سوم رسیدند.
زاهدی افزود: در تایم تریل دور حذفی نیز محمد اصغری از ورامین عنوان نخست را به دست آورد، سهیل اسفندیاری از پاکدشت به مقام دوم دست یافت و سکوی سوم به پیام قلی پور رسید.
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