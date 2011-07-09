ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مشکل فوتبال ما امثال آقای کفاشیان که نزدیک به 30 سال در مدیریت ورزش کشور خدمت کرده اند نیست بلکه مراکز تصمیم سازی وجود دارد که از بالا تصمیمات غیرتخصصی خود را به بدنه اجرایی فوتبال تحمیل می کنند و باعث می شوند فوتبال کشور به قهقرا برود.

شفق تاکید کرد: متاسفانه در سالهای اخیر افرادی خارج از تشکیلات ورزش برای فوتبال تصمیم گرفته اند و اجازه نداده اند تا این فدراسیون در تصمیم گیری ها مستقل عمل کند.

وی تصریح کرد: تصور نمی کنم در جامعه ورزش کسی باشد که در صداقت، درستی و همیت کفاشیان ذره ای تردید داشته باشد و خدمات ایشان در کارهای زیربنایی و توجه به فوتبال پایه بر کسی پوشیده نیست ولی متاسفانه برخی ها که ذره ای در ورزش تخصص ندارند باعث شدند این ورزش روز به روز سیر نزولی طی کند و از جایگاه واقعی خود در فوتبال آسیا و جهان فاصله بگیرد و دچار نزول شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به حذف تیم فوتبال امید از مسابقات مقدماتی المپیک تصریح کرد: برخی بی تدبیری ها که آنهم به خاطر کج اندیشی مدیران بالا دستی بود باعث شد باز هم فرصت حضور در المپیک را از دست بدهیم در حالیکه اگر مدیران باتجربه ای در کنار تیم امید بودند هرگز چنین اشتباهات بچگانه ای برای این تیم رخ نمی داد.

شفق یادآور شد: بنده داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودم تا تجربیاتم را در مدیریت فوتبال در اختیار تیم امید بگذارم ولی نگرانی از اینکه شاید با صعود تیم به المپیک محبوبیتی برای من ایجاد شود با این تصمیم مخالفت شد.

وی اظهار داشت: نمی گویم اگر من بودم تیم حتما به المپیک صعود می‌کرد ولی حداقل با چنین فضاحتی از مسابقات حذف نمی شدیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگار مهر در مورد در خواست کفاشیان برای برگزاری پیش از موعد مجمع فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ایشان اصرار داشتند که این اتفاق بیفتد ولی اعضای هیئت رئیسه متفق القول با این تصمیم مخالفت کردند و از ایشان خواستند تا پایان دوره 4 ساله در مسئولیت خودشان بمانند.

شفق با بیان اینکه ما بدنیال اجرای قانون هستیم تصریح کرد: در تاریخ این برای نخستنین بار است که هیئت رئیسه فدراسیون با نظر اعضای جامعه ورزش و اهالی فوتبال انتخاب می شود و از همین رو از آقای کفاشیان خواستیم تا اجازه بدهند تا مدیریت فدراسیون مسیر خودش را تا پایان دوره چهار ساله طی کند و مجمع انتخابات فدراسیون در شرایط عادی برگزار شود.

وی در مورد احتمال کاندیداتوری خود برای ریاست فدراسیون فوتبال اظهار داشت: همه چیز به زمان برگزاری مجمع بستگی دارد و اگر تا آن زمان آقای کفاشیان برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد نشوند آن وقت برای شرکت در انتخابات و نامزدی ریاست فدراسیون اعلام آمادگی خواهم کرد.