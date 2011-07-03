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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

شهریاری:

صادرات گمرکی گلستان 28 درصد رشد یافت

صادرات گمرکی گلستان 28 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: میرکل گمرکات گلستان از افزایش 28 درصدی صادرات کالا از گمرکات استان در سه ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شهریاری در گفتگوی خبری افزود: در این مدت 26 میلیون و 121 هزار دلار کالا از استان به خارج صادر شده است.

وی اظهار داشت: شناسایی بازارهای جدید و افزایش ارزش دلار از جمله دلایل افزایش میزان صادرات استان است.

وی عنوان کرد: لغو عوارض صادرات زمینی از دیگر دلایلی است که در افزایش میزان صادرات موثر بوده است.
 
شهریاری بیان داشت: درباره صادرات در زمینه قوانین و مقرارات مشکلی نداریم و برخی مسائل در زمینه ساختار تولید است.
 
مدیرکل گمرکات گلستان یادآورشد: به عنوان نمونه در زمینه صادرات در بازارهای مصرف، استانداردهای خاصی نیاز است.
 
وی تاکید کرد: در زمینه تولید، بازاریابی و بسته بندی محصولات با مشکلاتی مواجه هستیم و باید برای رفع آن اقدام شود.
 
گلستان چهار مبادی گمرکی دارد.
کد مطلب 1350403

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