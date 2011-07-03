صادرات گمرکی گلستان 28 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شهریاری در گفتگوی خبری افزود: در این مدت 26 میلیون و 121 هزار دلار کالا از استان به خارج صادر شده است.

وی اظهار داشت: شناسایی بازارهای جدید و افزایش ارزش دلار از جمله دلایل افزایش میزان صادرات استان است.

وی عنوان کرد: لغو عوارض صادرات زمینی از دیگر دلایلی است که در افزایش میزان صادرات موثر بوده است.

شهریاری بیان داشت: درباره صادرات در زمینه قوانین و مقرارات مشکلی نداریم و برخی مسائل در زمینه ساختار تولید است.

مدیرکل گمرکات گلستان یادآورشد: به عنوان نمونه در زمینه صادرات در بازارهای مصرف، استانداردهای خاصی نیاز است.



وی تاکید کرد: در زمینه تولید، بازاریابی و بسته بندی محصولات با مشکلاتی مواجه هستیم و باید برای رفع آن اقدام شود.



گلستان چهار مبادی گمرکی دارد.