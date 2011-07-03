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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

هوای گرم تا روز چهارشنبه در کشور ماندگار است

هوای گرم تا روز چهارشنبه در کشور ماندگار است

هوای گرم تا روز چهارشنبه در کشور ماندگار است و پیش بینی می شود که دمای هوا در روز های پایانی هفته در بیشتر نقاط کشور بین2 تا 4 درجه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جنوب کرمان، شرق فارس و برخی نقاط هرمزگان و در رور یکشنبه شمال آذربایجان های غربی و شرقی، شمال سمنان،شرق مازندران و برخی نقاط استان گلستان رگبار باران گاهی همراه با وزش باد و رعد و برق به وقوع می پیوندد.

همچنین امروز و فردا  در استان های ایلام، لرستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس،کهکیلویه و بویر احمد و اصفهان گرد و خاک با غلظت کمتر همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش ، امروز باد و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان نیز ادامه می یابد و پیش بینی می شود از ظهر فردا از سرعت وزش باد در این مطقه کاسته شود.

این گزارش حاکی است دمای هوای تهران فردا در گرمترین ساعت با 1 درجه افزایش نسبت به امروز به 39 درجه و در خنکترین ساعت مشابه امروز 28 درجه سانتیگراد می رسد.

کد مطلب 1350406

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