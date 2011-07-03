کارگاه آموزش گیاهان دارویی در شهرستان بروجن برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه آموزشی اصول جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی و اصول خشک کردن و بسته بندی محصولات کشاورزی در روستای بیژگرد برگزار شد.

آیت الله غلامیان با بیان اینکه این کارگاه به مدت سه روز توسط واحد امور زنان ترویج جهاد کشاورزی با هدف آشنایی با روش صحیح بسته بندی جهت ارائه به بازار به صورت استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: تهیه و فروش گیاهان دارویی می تواند در جهت اشتغال و درآمد منطقه مفید باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن با بیان اینکه امروزه علم به سمت مصرف گیاهان دارویی رفته و استفاده از داروهای شیمیایی به علت عوارض کم شده است، بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری با اقلیم مناسب آن تولید کننده گیاهان دارویی با ارزشی است که می توان با آموزش صحیح به بومیان منطقه در جهت استفاده از این فرصت تلاش کرد.

در این کارگاه 75 نفر از روستائیان حضور داشتند.