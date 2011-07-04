"درسهایی از نهج البلاغه" در سیمای خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که به موضوعات اخلاقی و حکمت های حکیمانه برگرفته شده از نهج البلاعه و کلمات قصار حضرت علی (ع) می پردازد، با حضور اساتیدی از جمله استاد نظافت و با شرکت جمعی از طلاب و دانشجویان در استودیو ضبط می شود.

برنامه "همراه با خورشید، همگام با ولایت" نیز در رادیو دری برون مرزی صدا و سیمای این مرکز با هدف آشنایی مردم افغانستان با افکار، نظرات و آراء حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تهیه شده است.

بخش همراه با خورشید کلام امام خمینی (ره) و بخش همگام با ولایت کلام مقام معظم رهبری است که در هر برنامه یکی از موضوعات سخنان این بزرگان انتخاب و پخش می شود.

بیان دیدگاه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در باره جهان اسلام، مسئله فلسطین، مواضع امام و رهبری درمورد استکبار و مقابله با بیگانگان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رسیدن به عزت اسلامی، راه های بیرون رفت از مشکلات جهان اسلام و وظایف مسلمانان در عصر حاضر در این برنامه مطرح می شود.